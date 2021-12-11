عموتة: “لم نلعب سوى بـ50% من مستوانا المعهود”

كشف مدرب المنتخب المغربي حسين عموتة أن أشباله لم يظهروا بالمستوى المطلوب في مباراة اليوم أمام المنتخب الجزائري.

وكشف عموتة بعد نهاية المباراة أن رفقاء نهيري لم يتحملوا ضغط المباراة من الناحية الذهنية وهو ما تسبب في هزيمة أسود الأطلس أمام المنتخب الجزائري.

وقال عموتة في تصريح لقناة الكأس بعد نهاية المباراة:

“صحيح اليوم لم نرتقي للمستوى المطلوب، لأننا لم نكن مهيئين نفسيا، واللاعبين لم يتحملوا ضغط المباراة بالرغم من أنه كان يتوجب أن يبقوا مركزين على المباراة فقط”.

وأضاف: “الضربات الترجيحية هي التي منحت التأهل للمنتخب الجزائري هنيئا لهم”

“اللاعبين ضيعوا تمريرات بسيطة لم يتمركزوا بالشكل المطلوب، لم نلعب بـ 50 بالمئة من الإمكانيات التي لعبنا بها المباراة الأولى والثانية يجب أن نشتغل أكثر على ما هو ذهني إن شاء الله يتحسن المستوى”.