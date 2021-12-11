عموتة يختار هذه التشكيلة في مواجهة الجزائر

كشف مدرب المنتخب المغربي، حسين عموتة، عن التشكيلة الأساساية التي سيعتمد عليه اليوم السبت في مواجهو الخضر.

وسيكون الزنيتي في حراسة المرمى، فيما سيشكل خذ الدفاع كل من الشيبي، بانون، بوفتيني، بالإضافة للناهيري.

كما قرر المدرب عموتة، الاعتماد في خط الوسط على كل من يحي جبران، وليد الكرتي، بالإضافة عبد الإلة الحافظي

خط هجوم الممنتخب المغربي، سيكون بقيادة أشرف بن شرقي، مدعوما بكل من اسماعيل الحداد، سفيان رحيمي.