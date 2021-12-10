عموتة يعترف بإستفادة لاعبيه من أفضلية البرمجة في المونديال العربي

إعترف مدرب المنتخب المغربي حسين عموتة بإستفادة لاعبيه من فترة الراحة أكثر من لاعبي المنتخب الجزائري الذي خاض مباراة مجهدة أمام المنتخب المصري يوم الثلاثاء الماضي.

ونشط حسين عموتة ندوة صحفية ظهيرة اليوم الجمعة للحديث عن مباراة الغد أمام المنتخب الجزائري في إطار الدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم للمنتخبات العربية قائلا:

“صحيح أن من بين العوامل التي نستفيد منها هي قسط الراحة التي إستفدنا منها منذ يوم الإثنين، والتي أعتبرها إيجابية من الناحية الذهنية ، حتى وإن كانت المباراة الثالثة التي لعبناها أمام المنتخب السعودي بنسبة 1000 بالمئة”.

وأضاف: ” صحيح أن بعض اللاعبين لم يشاركوا فيها، أو لعبوا إحتياطيين، لكن أعتقد أن مباراة الجزائر ستكون بطابع خروج المغلوب وتدخل حسابات أخرى تكتيكية”

“الجانب البدني عامل من العوامل لكن هناك جوانب أخرى إن شاء الله القوة تكون من جانبنا”.