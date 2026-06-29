عمود كهرباء ينقذ شابا جرفته السيول في الأغواط

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية الأغواط، ممثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي مخلوف، اليوم على الساعة 18:52، من أجل إنقاذ رجل يبلغ من العمر 39 سنة، علق بمجرى واد بمنطقة بخداش. بعدما اضطر إلى التمسك بعمود كهربائي بسبب هطول أمطار غزيرة.

وتمت عملية الإنقاذ في ظروف جيدة، حيث جرى إسعاف الضحية بعين المكان قبل نقله إلى المصالح الاستشفائية لتلقي الرعاية اللازمة.

وجرت العملية تحت إشراف رئيس الوحدة الثانوية للحماية المدنية، وبحضور مختلف الأسلاك الأمنية التابعة لدائرة سيدي مخلوف.