عمورة: “الفوز نهديه للجماهير وكل مباراة قادمة ستكون صعبة”

عبّر الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، عن سعادته الكبيرة بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2025.

مؤكّدًا أن الانتصار جاء بعد مجهودات كبيرة، وهو هدية بالدرجة الأولى للجماهير الجزائرية.

وقال عمورة في تصريحاته عقب نهاية اللقاء: “هذا الفوز لم يكن سهلًا ونهديه للجماهير الجزائرية التي ساندتنا طوال المباراة”.

وأضاف مهاجم “الخضر” مؤكّدًا طموح المجموعة في مواصلة المشوار: “إن شاء الله سنُفرح الشعب الجزائري في الأدوار القادمة. كل مباراة ستكون صعبة مهما كان الخصم، وسنقوم بعملنا داخل الميدان بكل جدية”.