عمورة:”عازم على تقديم الأفضل مع الخضر ولوغانو”

أكد محمد الأمين عمورة عزمه على التألق مع المنتخب الوطني الجزائري في الاستحقاقات القادمة وكذا بألوان فريقه لوغانو السويسري.

لاعب فريق وفاق سطيف السابق قال في تصريحات خص بها قناة “بيين سبورتس” القطرية:”أنا عازم على البروز أكثر وتقديم الأفضل مع المنتخب الوطني ومع فريقي لوغانو”.

وأضاف:”سعيد جدا بتواجدي في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي والجميع يريد الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية”.

وختم حديثه بالقول:”وفاق سطيف فتح لي أبواب الاحتراف في أوروبا”.