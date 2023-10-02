عمورة:”نطمح لمواصلة سلسلة الانتصارات لاسعاد جمهورنا”

عبّر مهاجم المنتخب الوطني ونادي سانت جيلواز البلجيكي، محمد الأمين عمورة، عن سلسلة الفوز المتتالية التي يحققها مع فريقه هذا الموسم.

ونقل موقع “DZ FOOT” تصريحات اللاعب عمورة أمس الأحد بعد الفوز أمام شارلوروا والتي صرح فيها:”الحمد لله على الفوز، ونفكر دائما في مواصلة سلسلة الإنتصارات لإسعاد جمهورنا”.

وأضاف عمورة:”لا أعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا بين البطولتين السويسرية والبلجيكية، ومن جهتي أنا أعمل على التطور أكثر، كون تأقلمي يسير في الطريق الصحيح”.

وأوضح المتحدث:”أنا هنا لتطبيق تعليمات المدرب، مستعد للعب في أي منصب في الملعب يطلبه مني”.