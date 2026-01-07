عمورة: “أحترم الكونغو الديمقراطية ومنتخبها وأتمنى لهم الأفضل”

رد الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، على الجدل الكبير الذي صنعه، بطريقه احتفاله عقب فوزهم الأخير في ثمن نهائي “كان 2025″، مؤكدا احترامه للكونغو الديمقراطية، ومنتخبها.

ونشر عمورة، اليوم الأربعاء، رسالة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، أكد في بدايتها بأن مباراتهم ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، شهدت ضغطا وحماسا كبيرين.

كما أوضح عمورة، بأنه لم يكن على علم، بما يمثله مناصر منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي كان واقفا في المدرجات، وبأن أسلوب احتفاله كان الهدف منه المزاح بطريقة مرحة، دون أي نية سيئة.

وأكد الدولي الجزائري، احترامه الكبير لدولة الكونغو الديمقراطية، ومنتخبها، منتمنيا لهم الأفضل مستقبلا. و”إذا أسيء فهم موقفي أنا جد متأسف، كونه لم يكن مقصودا”.

وختم محمد أمين عمورة، رسالته بتأكيد محافظته على تركيزه الكامل في الميدان، وتمثيل الجزائر بكل فخر.