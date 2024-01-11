عمورة: “أرشح هذه المنتخبات لبلوغ المربع الذهبي لـ”كان” كوت ديفوار”

كشف نجم المنتخب الوطني محمد أمين عمورة، المنتخبات التي يرشحها لبلوغ المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال عمورة، في هذا الخصوص في حوار خص به موقع “SO FOOT”: “القول بأن منتخبنا من المرشحين الأبرز في “كان” كوت ديفوار، سيكون كذبة”.

كما أوضح: “لدينا فريق في مرحلة التجديد، حيث تم دمج عدة لاعبين جدد في المجموعة، لكن الكل ينتظرنا، بالنظر لمكانة منتخبنا”.

وأردف: “تعلمنا الدرس من الطبعة الماضية لـ”الكان”، سواء من ناحية الاعداد البدني، أو الذهني، ونحن متعطشون”.

وتابع محمد أمين عمورة: “بالنسبة للمرشحين الأبرز بالنسبة لي في “كان” كوت ديفوار، الذين أتوقع بلوغهم المربع الذهبي، أرشح مصر، ساحل العاج، المغرب، والسنغال”.