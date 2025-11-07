عمورة أساسياً مع فولفسبورغ أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني

يتواجد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة في التشكيلة الأساسية لنادي فولفسبورغ خلال المواجهة التي تجمع فريقه بفيردر بريمن على ملعب “ويسير”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويسعى عمورة إلى مواصلة تألقه بعد الأداء المميّز الذي قدّمه في الجولة الماضية أمام هوفنهايم، حيث سجل ثنائية رغم خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ما جعله محل إشادة من وسائل الإعلام الألمانية وجماهير النادي.

ويُعد المهاجم الجزائري من أبرز عناصر فولفسبورغ هذا الموسم، إذ شارك منذ انضمامه إلى الفريق في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة، ليؤكد تطوره الكبير واستحقاقه لمكانة أساسية في تشكيلة “الذئاب”.