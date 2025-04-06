عمورة أساسيا رفقة فولسبورغ في مواجهة برلين

يواجه الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، اليوم الأحد، رفقة ناديه فولسبورغ، مضيفهم فريق يونيو برلين، لحساب البوندسليغا الألمانية.

وكشفت إدارة نادي فولسبورغ، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم عمورة.

ويعوّل المدرب رالف هازنهوتل، على جاهزية، وفعالية نجمه الجزائري، لفائدة الفريق للعودة بنتيجة ايجابية من برلين.

يذكر أن محمد أمين عمورة، بقدم مستوى كبير هذا الموسم مع ناديه فولسبورغ، ما جعله محل أطماع كبار الأندية الأوروبية، أبرزها من الدوري الإنجليزي.