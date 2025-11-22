إعــــلانات
الرياضة

عمورة أساسيا رفقة فولسبورغ في مواجهة مواطنه مازة وناديه ليفركوزن

بقلم كريم تيغرمت
عمورة أساسيا رفقة فولسبورغ في مواجهة مواطنه مازة وناديه ليفركوزن
  • 272
  • 0

سيكون الثنائي الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، و ابراهيم مازة، اليوم السبت، وجها لوجه، في مباراة الدوري الألماني.

وكشفت إدار نادي فولسبورغ، تشكيلتها الأساسية، التي ستخوض مباراة اليوم ضد ليفركوزن، والتي ضمت اسم عمورة.

في المقابل، جاء اسم الدولي الجزائري الآخر ابراهيم مازة، على رأس التشكيلة الأساسية لناديه ليفركوزن.

رابط دائم : https://nhar.tv/9WCmy
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer