عمورة أساسيا رفقة فولسبورغ في مواجهة مواطنه مازة وناديه ليفركوزن

سيكون الثنائي الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، و ابراهيم مازة، اليوم السبت، وجها لوجه، في مباراة الدوري الألماني.

وكشفت إدار نادي فولسبورغ، تشكيلتها الأساسية، التي ستخوض مباراة اليوم ضد ليفركوزن، والتي ضمت اسم عمورة.

في المقابل، جاء اسم الدولي الجزائري الآخر ابراهيم مازة، على رأس التشكيلة الأساسية لناديه ليفركوزن.