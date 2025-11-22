عمورة أساسيا رفقة فولسبورغ في مواجهة مواطنه مازة وناديه ليفركوزن
بقلم كريم تيغرمت
سيكون الثنائي الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، و ابراهيم مازة، اليوم السبت، وجها لوجه، في مباراة الدوري الألماني.
وكشفت إدار نادي فولسبورغ، تشكيلتها الأساسية، التي ستخوض مباراة اليوم ضد ليفركوزن، والتي ضمت اسم عمورة.
في المقابل، جاء اسم الدولي الجزائري الآخر ابراهيم مازة، على رأس التشكيلة الأساسية لناديه ليفركوزن.
Mit dieser Startelf geht’s gegen den @VfL_Wolfsburg ins Rennen - und Nathan ist zurück im Kader!
Den Liveticker zum Spiel findet ihr hier 👇https://t.co/mSJjhaqLCH pic.twitter.com/iGsgP9WxRs
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 22, 2025
Unsere Startelf gegen Leverkusen! 👊#WOBB04 pic.twitter.com/1K8X0jaHd6
— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) November 22, 2025
