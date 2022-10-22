عمورة أساسيا رفقة لوغانو امام أف سي لوزيرن

سيكون الدولي الجزائري محمد امين عمورة على موعد مع المشاركة أساسيا رفقة فريقه لوغانو خلال مواجهة أف سي لوزيرن في البطولة السويسرية.

و ستجري المباراة اليوم بملعب “الماند” ضمن الجولة 13 من عمر البطولة البطولة المحلية.

كما ستكون مهمة مهاجم الخضر التسجيل لا غير رغم صعوبة المهمة أمام المستضيف. كما ستكون الفرصة مواتية للمهاجم الجزائري لرد الاعتبار لفريقه بعد الخسارة القاسية أمام يونز بويز في الجولة الماضية.

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