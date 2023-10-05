عمورة أساسيا في تشكيلة جيلواز أمام ليفربول

سيقود الدولي الجزائري محمد أمين عمورة التشكيلة الأساسية لفريقه سانت جيلواز البلجيكي التي ستواجه المستضيف ليفربول.

وستلعب المباراة، اليوم الخميس، بالملعب الشهير “الأنفليد” ضمن دوري المجموعات من الدوري الأوروبي.

ويسعى أمين عورة لترك بصمته على ملعب “أنفليد” خاصة و أنه سيكتشفه لأول مرة في مشواره الرياضي الاحترافي.

كما يسعى للتألق لجلب أنظار المدرب يورغن كلوب في المباراة لعل و عسى أن يضعه ضمن مفكرته في قادم السنوات ليعيد سيناريو المصري محمد صلاح.

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