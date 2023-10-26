عمورة أساسيا في مباراة سانت جيلواز أمام لينز النمساوي

يتواجد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة في التشكيلة الأساسية لفريق سانت جيلواز البلجيكي في مباراة لاسك لينز النمساوي.

و ستجري المباراة، اليوم الخميس،ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لمنافسة الدوري الأوروبي بملعب “جوزيف ماريان”.

و ستكون الفرصة مواتية لمهاجم الخضر لرفع رصيده التهديفي مع ناديه البلجيكي الذي فتح أبواب اللعب في المنافسة الأوروبية.

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