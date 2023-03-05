عمورة أساسيا في مواجهة سيون

يواجه الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، رفقة ناديه لوغانو، مضيفهم نادي سيون، لحساب الدوري السويسري.

وكشف إدارة لوغانو، عبر الصفحة الرسمية للفريق، تشكيلتها الأساسية التي ستبدا هذه المواجهة، والتي ضمت اسم عمورة.

كما يعول مدرب لوغانو، على جاهزية نجمه الدولي الجزائري، في سعيه للإطاحة بمضيفهم واحراز النقاط الثلاثة.

يذكر أن هذه المواجهة التي ستجمع محمد الامين عمورة، وناديه لوغانو، بفريق سيون، تدخل ضمن الجولة الـ23 من الدوري السويسري الممتاز.