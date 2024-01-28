عمورة أساسيا مع سانت جيلواز في مواجهة اندرلخت

يتواجد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه سانت جيلواز أمام المستضيف إندرخلت.

و ستجري المباراة المنتظر أن تكون مثيرة التي سيحتضنها ملعب “لوتو بارك” التي ستجري ضمن الجولة 22 من الدوري البلجيكي.

ويعول مدرب سانت جيلواز كثيرا على خدمات مهاجم الخضر في مباراة اليوم، خاصة وان اللقاء سيلعب أمام أعرق الأندية البلجيكية.

كما يسعى للإستفادة من خدمات ابن مدينة جيجل الذي يتواجد في فورمة عالية.

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