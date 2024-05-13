عمورة أساسي في مواجهة سانت جيلواز و كلوب بروج

أعلن مدرب نادي يونيون سانت جيلواز ، بليسين الكسندر، عن تشكيلة فريقه الأساسية، تحسبا لمواجهة اليوم الإثنين، أمام المنافس كلوب بروج، التي تندرج في إطار دورة “البلاي أوف” لتحديد بطل الدوري البلجيكي.

وعرفت تشكيلة سانت جيلواز، تواجد الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة كأساسي في هذه المواجهة، التي ستنطلق بداية من الساعة السابعة ونصف مساء بالتوقيت المحلي.

ويعول المدرب بليسين، على لاعبه الدولي الجزائري عمورة، لتحقيق الفوز أمام كلوب بروج و الظفر بالثلاث نقاط، للإرتقاء الى المركز الثاني بالتساوي مع المنافس، ورفع رصيد سانت جيلواز للنقطة 45.