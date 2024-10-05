عمورة أفضل مُمرر حاسم في “البوندسليغا” مناصفة مع هاري كين

يواصل الدولي الجزائري، أمين عمورة، تألقه رفقة فريقه فولفسبورغ، في الدوري الألماني “البوندسليغا”، بعد تخلصه من الإصابة التي تلقاها خلال فترة التحضيرات الصيفية.

فمنذ عودة لاعب الخضر، عمورة، إلى أجواء المنافسة مع فريقه، فولفسبورغ، خاض اللاعب الجزائري، 4 مواجهات لحد الآن.

وإنطلاقا من مواجهة أينتراخت فرانكفورت، برسم الجولة الثالثة من “البوندسليغا”، بصم اللاعب، عمورة، أول تمريرة حاسمة هذا الموسم.

وفي الجولة الخامسة من “البوندسليغا”، تمكن اللاعب، عمورة، من تسجيل أول أهدافه هذا الموسم وقدم ثاني تمريرة حاسمة، أمام شتوتغارت، وساهم في تعادل فريقه في هذه المواجهة، بنتيجة هدفين في كل شبكة.

وفي مباراة الجولة السادسة من “البوندسليغا”، اليوم السبت، قدم لاعب الخضر، تمريرتين حاسمتين، أمام بوخوم، وساهم في فوز فريقه في هذه المواجهة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ليصل لاعب الخضر، للمساهمة التهديفية الخامسة، هذا الموسم، بأربع تمريرات حاسمة وهدف من عودته إلى المنافسات الرسمية.

وللإشارة، يتصدر أمين عمورة، صدارة أحسن الممررين الحاسمين في “البوندسليغا”، برصيد أربع تمريرات حاسمة مناصفة مع مهاجم، بايرن ميونيخ، هاري كين، الذي يملك في رصيده خمس مشاركات في “البوندسليغا” لحد الآن.

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