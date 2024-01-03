عمورة :”العقوبة صعبة لكنني جاهز لمباريات كأس إفريقيا”

أكد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة جاهزيته الكبيرة لتقديم أفضل المستويات في منافسة كأس أمم إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

وقال مهاجم الخضر أن الجميع جاهز في الكتيبة الوطنية خلال المنطقة المختلطة “الجميع جاهز، و لازلنا نحضر بفعالية كبيرة. نحضر في أجواء جيدة و إن شاء الله نكمل من اجل إسعاد الشعب الجزائري”

كما أضاف عمورة “نحضر مباراة بمباراة و نسعى للفوز بأول مباراة، العقوبة صعبة عليا، كنت أريد اللعب و إسعاد الشعب الجزائري و لدي الوقت الكاف للعب في باقي المباريات”

وختم مهاجم سانت جيلواز “الهدف هو إفراج الشعب الجزائري”.

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