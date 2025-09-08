عمورة.. الورقة التي خسرها بيتكوفيتش وربحها دوارتي

أثار مدرب منتخب غينيا، باولو دوارتي، كثيرًا من الجدل بتصريحاته عقب المباراة أمام الجزائر التي انتهت على وقع التعادل السلبي (0-0). بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

المدرب البرتغالي لم يخفِ ارتياحه لاختيارات فلاديمير بيتكوفيتش، حيث صرح قائلاً: “لحسن الحظ أن بيتكوفيتش أشرك عمورة كرأس حربة. كنا نخشى كثيرًا سرعته وانطلاقاته على الجهة اليسرى”.

تصريح دوارتي عكس بوضوح مدى الحذر الذي يوليه لمهاجم فولفسبورغ. والذي يعَدُّ أحد أبرز أسلحة “الخُضر” الهجومية بفضل سرعته ومراوغاته.

كما لم يتردد دوارتي، في التأكيد على تفوق منتخبه من حيث صناعة الفرص خلال اللقاء: “تمكنا من صناعة أربع فرص واضحة للتسجيل. في حين أن المنتخب الجزائري لم يخلق سوى ثلاث فرص فقط”.

بهذا الخطاب، حاول مدرب غينيا، إبراز أن فريقه كان الأكثر خطورة ميدانياً. معتبراً أن التغييرات التكتيكية التي قام بها بيتكوفيتش صبّت في مصلحة غينيا.

تصريحات دوارتي من شأنها أن تشعل النقاش حول خيارات المدرب السويسري، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة له بخصوص توظيف لاعبيه وعدم استغلال كامل إمكاناتهم الهجومية.