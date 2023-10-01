عمورة بديلا.. يفوز على زرقان ويتصدر الدوري البلجيكي مؤقتا

شارك الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، بديلا في المباراة التي فاز بها ناديه سانت جيلواز، مساء اليوم الأحد، على الدولي الجزائري آدم زرقان رفقة ناديه شارلوروا البلجيكي.

وعرفت المباراة التي انتهت بفوز سانت جيلواز، بثلاثية مقابل هدف. ضمن الجولة الـ 9، من السوبر ليغا البلجيكية، مشاركة عمورة، بديلا بداية من الدقيقة الـ 70. وتحصل على تقييم 6.2 من موقع “هوسكورد” المختص في الإحصاء، بعدما سجّل هدفا رابعا رفض الحكم احتسابه.

بينما لعب زرقان، أساسيا من جانب شارلوروا، إلى غاية الدقيقة الـ 63، أين قرر المدرب استبداله، وتحصل خريج مدرسة أتليتيك بارادو، على تقييم 6.5 من طرف موقع “هوسكورد”.

وبهذا الانتصار تصدر عمورة رفقة سانت جيلواز. الدوري البلجيكي مؤقتا بـ 19 نقطة. في انتظار تسوية باقي لقاءات الجولة، فيما تعقدت وضعية زرقان وشارلروا في المركز الـ 14 بـ 7 نقاط فقط.

Amoura est trop clinique devant les cages, on a un vrai 9 en sélection ( Dommage but refusé )

pic.twitter.com/PZrpbpuZkZ — Abdallah🇩🇿 (@abdallah_dz213) October 1, 2023