عمورة.. بن طالب وأوناس يتعرفون على منافسيهم في “دوري المؤتمرات”

تعرف لاعبي المنتخب الوطني، محمد أمين عمورة الناشط في صفوف نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، وثنائي ليل الفرنسي، نبيل بن طالب وآدم أوناس، اليوم الجمعة، على منافسيهم في الدور 16 لمنافسة دوري المؤتمرات الأوروبية.

وأوقعت القرعة نادي يونيون سانت جيلواز في مواجهة نادي فينربخشة التركي، فيما سيواجه ليل الفرنسي لحساب هذا الدور منافسه شتورم غراز النمساوي.

وستجرى مواجهات الذهاب للدور 16 لمنافسة دوري المؤتمرات بتاريخ 7 مارس المقبل.