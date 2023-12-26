عمورة :”توقفت عن ممارسة كرة القدم بسبب عدم امتلاكي الأموال”

عاد الدولي الجزائري محمد امين عمورة للحديث عن بدايته الأولى في ممارسة كرة القدم أين ترعرع في مدينته بجيجل في الشرق الجزائري.

وقال عمورة لدى استضافته من قبل قناة ” 7 sur7″ البلجيكية، اليوم الثلاثاء عن البدايات “كبرت في منطقة وسط الجبال بدأت ممارسة كرة القدم في سن 11، كانت الظروف صعبة جدا، كما عانيت كثيرا في وفاق سطيف،وصل بي الأمر إلى التوقف عن اللعب، لم أكن أملك المال وعائلتي كانت بعيدة عني”.

كما أضاف “توقفت لأسبوع و قررت التوجه لمساعدة والدي لكن المدربين ألحوا على عودتي ولم يتركوني أتوقف”.

وأردف اللاعب السابق لوفاق سطيف” وجدت أشخاص في سطيف ساعدوني صراحة، أشكرهم كثيرا، والحمد لله كان لهم الفضل في وصولي إلى هذا المستوى”.

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