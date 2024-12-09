عمورة ثالث أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى

سجل الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة اسمه ضمن قائمة اللاعبين العرب الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم. إلى جانب عدد من نجوم المستديرة.

ووضع موقع “سوفاسكور” الدولي الجزائري لنادي فولفسبورغ الألماني محمد الأمين عمورة في المرتبة الثالثة بـ 11 مساهمة. سجل منها خمسة وصنع ستة أهداف. خلف المتألق المصري عمر مرموش بـ 20 مساهمة، سجل منها 13 وصنع سبعة.

في حين تواجد على رأس القائمة النجم المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بـ 21 مساهمة، سجل 13 وصنع 8 أهداف.

وأكد الموقع المتخصص في الأرقام والإحصائيات اليوم الاثنين عبر حسابه على منصة “إكس” أن مهاجم الخضر تجاوز 10 مساهمات تهديفية.