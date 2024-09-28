عمورة حاسم في مواجهة فولسبورغ وشتوتغارت

بصم اللاعب الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، على تمريرة حاسمة جديدة في “البوندسليغا” الألمانية بألوان ناديه فولسبورغ.

ولحساب الجولة الـ 5 يواجه حاليا فولسبورغ، ضيفه شتوتغارت، بملعب “فوكسفاغن أرينا”، في مباراة بدأها مهاجم الخضر أساسيا.

وساهم عمورة، في وضع ناديه في المقدمة، بداية من الدقيقة 20. بتمريرة رائعة إلى زميله جوناس ويند، قبل أن يعدل الضيوف في الدقيقة 32.

وتعتبر هذه التمريرة الحاسمة الثانية في ثالث مشاركة لعمورة مع ناديه الألماني، بعد الأولى التي كانت بمناسبة أول مشاركة، أمام آينتراخت فرانكفورت، برسم الجولة الـ 3.