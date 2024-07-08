عمورة: “دائما ما فكرت في “البوندسليغا” وفولفسبورغ مثالي بالنسبة لي”

أعرب لاعب الخضر، محمد أمين عمورة، عن سعادته الكبيرة بعد ترسيم التحاقه بنادي فولفسبورغ الألماني، قادما من سانت جيلواز البلجيكي.

وفي تصريحات خص بها الموقع الرسمي للنادي الألماني، اليوم الاثنين، فور توقيعه على عقده، قال عمورة: “فخور وسعيد لأنني سألعب لمثل هذا النادي الكبير في ألمانيا”.

وواصل الدولي الجزائري: “كنت دائما أريد وأفكر في اتخاذ خطوات مماثلة في مسيرتي، والانضمام إلى الدوري الألماني.. ولهذا فإن فولفسبورغ هو الفريق المثالي بالنسبة لي”.