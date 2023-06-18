عمورة  :”سعيد بالتسجيل وجاهز للعب في أي منصب مستقبلا”

أكّد محمد أمين عمورة أنه قام بواجبه اتجاه المنتخب الوطني الجزائري بعد قيادته للفوز بثنائيته مقابل واحد.

وقال عمورة في تصريح له لـ “النهار” عقب المباراة “سعيد بتسجيل هدفين أمام أنغولا وسعادتي أكبر أني شرف الألوان الوطنية، لهذا أهدي الهدفين إلى عائلتي”.

كما أضاف عمورة عن إمكانية مشاركته أساسيا مستقبلا ” أنا جاهز للعب في كل المناصب الهجومية،، قرار بلماضي احترمه مهما كان، أنا هنا من أجل تقديم واجبي وتشريف الكرة الجزائرية، كما أني تحت تصرّفه في أي منصب كان يضعني فيه ”

يذكر، آن الناخب الوطني جمال بلماضي كان قد أكد انه سيعتمد على ابن مدينة جيجل في التحديات المقبلة بشكل أساسي.

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