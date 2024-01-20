عمورة: “سنعمل على الفوز أمام موريتانيا لتحقيق التأهل واسعاد الشعب الجزائري”

أكد الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، عزمه وزملائه على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة أمام موريتانيا، لضمان التأهل واسعاد الشعب الجزائري.

وصرح عمورة لقناة “بين سبورتس” عقب تعادلهم اليوم، أمام بوركينا فاسو: “لازال أممانا مباراة للتدارك، وسنحضر كما ينبغي لتحقيق الفوز”.

كما أضاف: “كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة، وحضرنا كما ينبغي، ونعد الججمهور بتحقيق التأهل ان شاء الله”.

وتابع محمد أمين عمورة: “سنحضر لمباراة كوريتانيا كما ينبغيمن أجل تحقيق الفوز واسعاد الجمهور الجزائري”.