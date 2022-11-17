عمورة: “سنعمل على تقديم الأفضل مستقبلا لاسعاد الجماهير الجزائرية”

أكد لاعب المنتخب الوطني محمد الأمين عمورة، بأن تعثرهم أمام مالي، لن ينقص من عزيمتهم في إسعاد الجماهير الجزائرية مستقبلا.

وصرح عمورة، للتلفزيون العمومي الجزائري: “كنا نطمح لتحقيق الفوز، لكن هذه هي كرة القدم، علينا مواصلة العمل بجد”.

كما أضاف: “تضيع أهداف، وتتلقى أخرى، هي أمور تحدث في كرة القدم، سنعمل على تقديم الأفضل مستقبلا”.

وتابع محمد الأمين عمورة: “سنعمل على التحضير كما ينبغي لوديتنا المقبلة أمام منتخب السويد بهدف اسعاد الجماهير الجزائرية”.