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الرياضة

عمورة: “سنعمل على تقديم الأفضل مستقبلا لاسعاد الجماهير الجزائرية”

بقلم كريم تيغرمت
عمورة: “سنعمل على تقديم الأفضل مستقبلا لاسعاد الجماهير الجزائرية”
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أكد لاعب المنتخب الوطني محمد الأمين عمورة، بأن تعثرهم أمام مالي، لن ينقص من عزيمتهم في إسعاد الجماهير الجزائرية مستقبلا.

وصرح عمورة، للتلفزيون العمومي الجزائري: “كنا نطمح لتحقيق الفوز، لكن هذه هي كرة القدم، علينا مواصلة العمل بجد”.

كما أضاف: “تضيع أهداف، وتتلقى أخرى، هي أمور تحدث في كرة القدم، سنعمل على تقديم الأفضل مستقبلا”.

وتابع محمد الأمين عمورة: “سنعمل على التحضير كما ينبغي لوديتنا المقبلة أمام منتخب السويد بهدف اسعاد الجماهير الجزائرية”.

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