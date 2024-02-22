عمورة ضمن التشكيلة المثالية للدوري البلجيكي

تواجد الدولي الجزائري ولاعب نادي يونيون سانت جيلواز، محمد الأمين عمورة، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 26 من الدوري البلجيكي.

وصنف مؤشر الإحصائيات المتخصص “سوفاسكور”، اليوم الخميس، مهاجم المنتخب الوطني، في تشكيلة الجولة 26 من البطولة البلجيكية، وبتنقيط جيد بلغ 7.9.

بعد أن ساهم عمورة، في فوز فريقه أمام كورتري، الأحد الماضي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، ومسجلا الهدف الثالث لصالح فريقه.