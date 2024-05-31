عمورة ضمن “التوب3” لأفضل الهدافين العرب في أوروبا

أنهى الدولي الجزائري، ومهاجم نادي سانت جيلواز البلجيكي، محمد أمين عمورة، الموسم الكروي 2023/2024، ضمن “التوب3” لأفضل الهدافين العرب، في البطولات الأوروبية.

ونشر مؤشر “سوفاسكور” أمس الخميس، قائمة أفضل الهدافين العرب مع الأندية في جميع الدوريات الأوروبية، والتي حلّ فيها مهاجم الخضر ثالثا.

ونجح عمورة في تسجيل 22 هدفا في 44 مباراة، خلف كل من المصري محمد صلاح. لاعب ليفربول الانجليزي، بـ 25 هدفا في 44 لقاء، والمغربي أيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، بـ 34 هدفا في 50 مباراة.

فيما عاد المركزين الرابع والخامس. للثنائي المغربي الآخر، طارق تيسودالي. لاعب جينت البلجيكي (21 هدفا في 50 مباراة)، ويوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الاسباني (20 هدفا في 41 مباراة).

للإشارة فإن عمورة، قاد لجيلواز للتتويج بلقب كأس بلجيكا. إلى جانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى الفريق موسمه في وصافة ترتيب الدوري البلجيكي.