عمورة ضمن قائمة سانت جيلواز المعنية بمواجهة يويين البلجيكي

يتواجد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة في القائمة الموسعة لفريق سانت جيلواز البلجيكي الذي سيواجه غدا فريق يويين.

وأعلن مدرب سانت جيلواز قائمته اليوم الخميس، المعنية بالمباراة المرتقب أن تكون قوية ومثيرة التي تدخل الجولة 11 من البطولة البلجيكية بملعب “جوزيف ماريان

“.

و من المنتظر، أن يشارك مهاجم الخضر أساسيا في مواجهة خاصة و أنه أصبح ركيزة في الفريق البلجيكي، وهو المتألق مؤخرا مع المنتخب الوطني.

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