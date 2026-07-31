عمورة على بعد خطوة من بنفيكا

اقترب الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، من الانتقال إلى نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية بلجيكية أن المفاوضات بين بنفيكا وفولفسبورغ الألماني بلغت مراحل متقدمة. وسط تفاؤل بإتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، رغم عدم الكشف حتى الآن عن مدة العقد الذي سيربط اللاعب بالنادي البرتغالي.

ووفقا للتقارير ذاتها، فقد نجح نادي بنفيكا في التقدم على منافسيه من أجل الظفر بخدمات اللاعب. بعدما اقتنع مسؤولو النادي البرتغالي بأنه يمثل الخيار المثالي لتعزيز الخط الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد.