عمورة على رأس التشكيلة الأساسية لفولسبورغ في مواجهة فيردربريمن
بقلم كريم تيغرمت
يخوض الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، اليوم الأحد، مواجهة قوية، ضد الضيف فيردربريمن، لحساب البندسليغا الألمانية.
ونشرت إدراة نادي فولسبورغ، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم عمورة.
وسيكون الدولي الجزائري، خلال هذه المباراة، أمام فرصة جديدة لمحاولة رفع رصيده من الأهداف والتمريرات الحاسمة، وقيادة فريقه لفوز جديد.
Die Wölfe-Startelf für #WOBSVW. Let’s Go! 🐺🔥#VfLWolfsburg pic.twitter.com/4aFeBAge56
— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 20, 2024
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