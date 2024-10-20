عمورة على رأس التشكيلة الأساسية لفولسبورغ في مواجهة فيردربريمن

يخوض الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، اليوم الأحد، مواجهة قوية، ضد الضيف فيردربريمن، لحساب البندسليغا الألمانية.

ونشرت إدراة نادي فولسبورغ، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم عمورة.

وسيكون الدولي الجزائري، خلال هذه المباراة، أمام فرصة جديدة لمحاولة رفع رصيده من الأهداف والتمريرات الحاسمة، وقيادة فريقه لفوز جديد.