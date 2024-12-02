عمورة في التشكيلة المثالية لأسبوع “البوندسليغا”

حظي الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، لاعب نادي فولسبورغ، الاعتراف نظير تألقه في الدوري الألماني.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، التشكيلة المثالية للجولة الـ12 من الدوري الألماني الممتاز، والتي ضمت اسم عمورة.

كما نال الدولي الجزائري، ونجم نادي فولسبورغ، على علامة (9.27)، عن مردوده في هذه الجولة.

يذكر أن محمد أمين عمورة، ساهم بهدفين، في الفوز الأخير الذي حققه ناديه فولسبورغ، بخماسية كاملة على حاسب فريق لايبزيغ.