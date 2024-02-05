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الرياضة

عمورة في تشكيلة الأسبوع البلجيكية

بقلم محمد لمين صحراوي
عمورة في تشكيلة الأسبوع البلجيكية
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اختير الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 24 من الدوري البلجيكي.

وجاء اختيار عمورة، بعد قيادته ناديه سانت جيلواز، لفوز ثمين أمام المضيف جينك، بهدف من دون رد، سجله مهاجم الخضر.

وبذلك الهدف، رفع الدولي الجزائري رصيده في الدوري البلجيكي. إلى 16 هدفا مواصلا تحطيم أرقامه القياسية في أوروبا، بوصوله إلى الهدف الـ 20 هذا الموسم. بينما كان قد سجل موسم 6 أهداف موسم 21/22 و10 في موسم 22/23.

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