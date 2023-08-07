عمورة في مواجهة يونيون سانت جيلواز البلجيكي في الأوروبا ليغ

تعرف لاعب المنتخب الوطني ونادي لوغانو السويسري، محمد الأمين عمورة، عن منافسه في الدور الأخير المؤهل لدور المجموعات لمنافسة الأوروبا ليغ.

وسيلعب لقاء الذهاب بتاريخ 24 أوت بملعب جوزيف مارين، وعلى أن يكون لقاء العودة بتاريخ 31 أوت بملعب جونيف.

يجدر الإشارة، سبق وأن أبدى سانت جيلواز إهتمامه بخدمات لاعب الخضر، وستكون المواجهتين فرصة عمورة لإقناع مسؤولي النادي البلجيكي لتقديم عرض مناسب والتعاقد معه.