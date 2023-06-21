عمورة :”قمت بزيارة مجاملة للوفاق ولن أنسى فضل السطايفية”

قام الدولي الجزائري محمد أمين عمورة بزيارة مجاملة لفريقه السابق وفاق سطيف، بعدما أتم واجباتهم الكروية اتجاه المنتخب الوطني.

وقال محمد أمين عمورة في تصريحه الذي نقلته الصفحة الرسمية اليوم الأربعاء “فريقي السابق وفاق سطيف، فريق كبير، جئت هنا لزيارة مجاملة وأصدقائي الذين اشتقت إليهم كثيرا”.

كما أضاف عمورة “أتمنى أن يحترف اللاعبون مستقبلا كما أتمنى التوفيق لهم، لا زالت أتابع مباريات البطولة الوطنية، و أتمنى المراكز الأولى للوفاق”.

وقال مهاجم الخضر “سأواصل العمل وأسعى لتقديم واجبي اتجاه المنتخب الوطني، وتقديم الأفضل”.

كما ختم ابن مدينة جيجل “الجمهور السطايفي غني عن التعريف أشكره كثيرا على مساندتي”.

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