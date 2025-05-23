عمورة “لاعب الموسم” في فولفسبورغ

تُوج النجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، بجائزة أفضل لاعب في ناديه فولفسبورغ هذا الموسم. بعد موسم حافل بالأداء المميز والتصويتات المتواصلة من الجماهير عقب كل مباراة.

وحسب بيانٍ لـ نادي فولفسبورغ، عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة. فقد شهد تصويت الجماهير في فريق الرجال منافسة شرسة حتى الجولة الأخيرة. بين الثنائي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق: المهاجم محمد عمورة، وحارس المرمى كميل غرابارا.

وبعد 34 جولة من التصويت على “لاعب المباراة”، الذي يتم مباشرة عقب كل مباراة عبر منصة النادي. حسم عمورة الصراع بفارق ضئيل، جامعًا 38 نقطة، مقابل 36 نقطة لغرابارا.

لاعب الخُضر، عمورة، صاحب الـ25 عامًا، تم اختياره “رجل المباراة” من قبل الجماهير في تسع مباريات. ما منحه 27 نقطة، إلى جانب خمس مرات في المركز الثاني (10 نقاط) ومرة واحدة في المركز الثالث (نقطة واحدة).

أما الحارس البولندي غرابارا، فقد فاز بأربع مرات فقط بلقب “لاعب المباراة”، لكنه تألق بثباته واستحقاقه، إذ احتل المركزين الثاني والثالث في 16 مباراة.

للإشارة، أنهى الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، موسمه الأول مع نادي فولفسبورغ الألماني بأداء لافت جعله واحدًا من أبرز لاعبي الفريق في موسم 2024-2025.

وذلك بعدما أثبت نفسه بوصفه نقطة قوة حقيقية في خط الهجوم وساهم بشكل مباشر في تحسين نتائج النادي خلال مجريات الدوري الألماني “البوندسليغا”. في حين لم يكتف عمورة فقط بتسجيل الأهداف، بل كان حاضرًا في كل تفاصيل الخط الأمامي. إذ نجح في التربع على صدارة ترتيب الهدافين داخل الفريق بـ10 أهداف. إلى جانب كونه أفضل ممرر حاسم بـ9 تمريرات. ما جعله الأكثر مساهمة في الأهداف بإجمالي 19 مساهمة مباشرة.