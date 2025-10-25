عمورة: “لا نخشى أي منافس في “الكان” وهدفنا التتويج باللقب”

أكّد هداف “الخضر” ونجم نادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، أن العناصر الوطنية، جاهزة لنهائيات كأس إفريقيا المقررة ما بين ديسمبر وجانفي القادمين، وكلها عزم على معانقة اللقب.

وفي حوار مطوّل خصّ به الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. سُئل عمورة. عن حظوظ المحاربين، في المجموعة الخامسة. التي تضم منتخبات تعوّدت على التألق قاريا في صورة بوركينافاسو، غينيا الاستوائية وأيضا السودان.

ورد لاعب “الخضر”: “نعرف أننا في مجموعة قوية تضم منتخبات محترمة.. نحترم الجميع. ولكننا لا نخاف من أحد.”

وواصل هداف التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026: “نملك منتخبا متكاملا ولاعبين مُميزين. وسنثبت قيمتنا فوق أرضية الميدان.”

أما بخصوص أهداف المنتخب الوطني، في النسخة القادمة من الـ”كان” رد عمورة: “هدفنا واضح، وهو الذهاب بعيدا في البطولة وتمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة.”

وواصل الدولي الجزائري: “نريد أن نسعد جماهيرنا ونسعى لتحقيق اللقب. ولكن ذلك يتطلب التركيز والعمل خطوة بخطوة.”