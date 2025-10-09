عمورة.. ماكينة أهداف “الخضر” تتصدر هدافي إفريقيا في طريق المونديال!

بصم المهاجم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، على أداء لافت بقميص المنتخب الوطني الجزائري، خلال تصفيات كأس العالم 2026.

بعدما قاد “الخضر” لتحقيق فوز ثمين على منتخب الصومال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران لحساب الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. موقعًا على ثنائية شخصية ومستعرضًا حسه التهديفي العالي.

بفضل هذه الثنائية، رفع محمد الأمين عمورة، رصيده إلى 8 أهداف في تصفيات كأس العالم 2026:

تمريرة حاسمة أمام الموزمبيق، وأوغندا، ثنائية أمام بوتسوانا، هاتريك وتمريرو حاسمة أمام الموزمبيق، هدف وتمريرو حاسمة أمام بوتسوانا، ثنائية أمام الصومال).

ليصبح عمورة، أحسن هداف إفريقي في التصفيات، بالتساوي مع مهاجم الغابون دينيس بوانغا.

كما تؤكد أرقامه المذهلة مدى تأثيره الكبير مع المنتخب، إذ خاض لاعب وفاق سطيف السابق، 9 مباريات، سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

أي 12 مساهمة مباشرة في الأهداف، في 5 مباريات خاضها أساسيًا فقط.

هذه الأرقام تبرز النجاعة الكبيرة للمهاجم الجزائري الذي أصبح أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة الإفريقية، بفضل سرعته، تحركاته الذكية، وفعاليته داخل منطقة العمليات.