عمورة :”مدرب لوغانو خلق لي مشاكل عديدة رغم تسجيلي الأهداف”

كشف الدولي الجزائري محمد أمين عمورة عن أسباب رحيله عن فريقه السابق لوغانو صوب نادي سانت جيلواز.

وقال عمورة لدى حلوله ضيفا على قناة “7sur7” عن العلاقة المتوترة سابقا “في فريق لوغانو كانت لي مشاكل كبيرة مع مدربي، كنت أسجل الأهداف كثيرا لكن في المباراة المقبلة أجد نفسي في دكة البدلاء”.

كما أضاف مهاجم الخضر “غضبت وتوجهت مباشرة إلى المدرب اين أخبرني أن المدير الرياضي وراء ذلك، قبل أن أتوجه إلى المدير الفنية الذي اخبرني بأنها خيارات المدرب، لم أفهم شيء”.

وختم ابن مدينة جيجل “حلمي منذ صغري اللعب في البطولة الإنجليزية، لأن متابع وفي لها، لا أهتم صراحة بالعروض حاليا، المناجير الخاص هو الذي يقوم بواجبه”.

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