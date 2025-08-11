عمورة مطلوب في بنفيكا البرتغالي

وضعت إدارة نادي بنفيكا البرتغالي، اسم لاعب “الخضر” ومهاجم نادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، على رأس أولوياتها في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتصدر عمورة، الصفحة الأولى لصحيفة “ريكورد” البرتغالية، التي أكدت أن الدولي الجزائري، مطلوب بقوة في بنفيكا.

كما أبرزت الصحيفة البرتغالية الشهيرة، أن بنفيكا، يحضر عرضا بقيمة 35 مليون أورو، للفوز بصفقة عمورة.

مشيرة إلى أن الصفقة وفي حال نجاحها، ستكون الأغلى في تاريخ استقدامات النادي البرتغالي.