عمورة هدافا رفقة سانت جيلواز في نصف نهائي الكأس

افتتح الدولي الجزائري محمد أمين عمورة باب التسجيل لفريقه سانت جيلواز خلال مواجهة كلوب بروج. في مباراة إياب نصف نهائي الكأس.

و سجل عمورة الهدف الشخصي له في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني، وهي النتيجة التي ستكون كافية في التأهل إلى النهائي التاريخي.

ويسعى إبن مدينة جيجل لقيادة فريقه لتحقيق الفوز أو التعادل على الأقل من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي. بعد تحقيق نتيجة الذهاب نوعا ما مخيبة بخسارة بهدفين مقابل هدف.