عمورة هدافا مع سانت جيلواز أمام اندرخلت

قاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة فريقه سانت جيلواز لتحقيق فوز مثير أمام المستضيف اندرلخت في قمة الدوري البلجيكي.

وسجل أمين عمورة الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر المباراة، وزميله في الفريق غوستاف نيلسون في الدقيقة 8 من عمر المباراة التي تألق فيها رغم عودته المبكرة.

وشارك عمورة في المباراة بشكل أساسي أين قدم مستويات جيدة، في حين فشل في قيادة الخضر إلى الدور الثاني من منافسة كأس امم افريقيا قبل أسابيع فقط.

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