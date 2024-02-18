عمورة هدافا ويطيح بمواطنه قادري في الدوري البلجيكي

قاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة فريقه سانت جيلواز للفوز أمام كورتريك بثلاثية كاملة مقابل واحد في قمة الجولة 26 من الدوري البلجيكي.

وسجل أمين عمورة هدفا رائعا في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي جرت بملعب “غولد نيسيورين”.

وأطاح عمورة بمواطنه عبد القهار قادري في القمة الكروية التي جرت بتوابل جزائرية خالصة، سيما و ان الثنائي الجزائري شارك أساسيا.

كما عرفت المباراة تلقي قادري بطاقة صفراء في الدقيقة 76، بعد تدخل عنيف على مهاجم الخصم.

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