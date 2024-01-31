عمورة هدافا ويقود سانت جيلواز لفوز جديد في بلجيكا

قاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة فريقه سانت جيلواز للفوز أمام نظيره مولينبيك التي جرت ضمن الجولة الـ 23 من البطولة البلجيكية.

وسجل أمين عمورة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 50 عن طريق ضربة الجزاء، في المباراة التي انتهت بفوز بثلاثية مقابل اثنين.

وعاد مهاجم الخضر لتسجيل الهدف الثاني له في مشواره الحالي منذ عودته من مشاركته في منافسة كأس أمم إفريقيا التي جرت بكوت ديفوار.

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