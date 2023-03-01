عمورة هدافا ويقود لوغانو لنصف نهائي كأس سويسرا

قاد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة فريقه لوغانو السويسري لنصف نهائي كأس سويسر.

و تألق عمورة بشكل ملفت للانتباه في المباراة القوية التي جرت أمام سيون خاصة في فترة الشوط الأول حينما سجّل هدفه الشخصي الذي افتتح به باب التسجيل.

كما تبعه في التسجيل كل من أليسيدا و ساباتيني، بتسجيل هدفين.

وانتهت المباراة بفوز مهاجم الخضر ورفقائه بثلاثية كاملة مقابل صفر، ليتأعل فريقه إلى الدور المقبلة.

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