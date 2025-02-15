عمورة هدافا و ممرراً حاسما في مواجهة فولفسبورغ و شتوتغارت

قاد المهاجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، اليوم السبت، فريقه فولفسبورغ، لتحقيق فوز جديد في “البوندسليغا” الألمانية.

وذلك في مواجهة المنافس في الجولة الـ22 من الدوري الألماني، نادي شتوتغارت، والتي إنتهت بفوز الفريق الأخضر و الأبيض، بهدفين مقابل هدف.

وخاض لاعب الخضر، عمورة، هذه المواجهة أساسيا، ولغاية الدقيقة الـ89 من الشوط الثاني. وقدم اللاعب تمريرة هدف التعادل لصالح فريقه عند الدقيقة الـ77.

كما بصم ذات اللاعب، على هدف الفوز لفريقه فولفسبورغ، عند الدقيقة الـ87 من الشوط الثاني. ليهدي اللاعب السابق لوفاق سطيف، فوزا لفريقه، مكنه من رفع رصيده للنقطة الـ33 في المركز الثامن.

وبلغ مهاجم المنتخب الوطني، أمين عمورة، المساهمة التهديفية رقم 16 هذا الموسم مع فولفسبورغ، من أصل 20 مباراة. حيث سجل 9 أهداف و قدم 7 تمريرات حاسمة.